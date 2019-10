Goldbär und Lakritz gegen Kastanien : Haribo startet wieder seine Umtauschaktion

Grafschaft Bereits zum 83. Mal findet bei Haribo eine große Umtauschaktion statt: Große und kleine Naschkatzen können in der Grafschaft ihre Kastanien gegen Goldbären sowie Konfekt tauschen.

Kastanien und Eicheln gegen Goldbären und Konfekt: Zum 83. Mal startet Haribo seine große Umtauschaktion. Ursprünglich 1936 für Kinder veranstaltet, ist die Sammel- und Wiegeaktion inzwischen alljährlich ein Fest für Jung und Alt. Am Freitag und Samstag, 11. und 12. Oktober, von 7 bis 16 Uhr, werden wieder zahllose Familien und Einzelsammler mit Bollerwagen, Wäschekörben, Eimern und Säcken zum Haribo-Standort in der Grafschaft ausrücken, um ihre gesammelten Kastanien auf die Goldbärchen-Waage zu legen.

Der 2018 von Bonn in die Gemeinde Grafschaft umgezogene Süßwarenhersteller ist sich sicher, dass es auch diesmal wieder einen großen Ansturm geben wird. Zum dritten Mal nach 2017 - damals war das neue Werk noch gar nicht offiziell eröffnet - findet das fröhliche Wiegen im Grafschafter Innovationspark statt. Besonders im vergangenen Herbst hatten sich lange Schlangen gebildet. Mit Wartezeiten von bis zu vier Stunden musste seinerzeit gerechnet werden. Teilweise war die Menschenschlange gut 700 Meter lang. Im bisherigen Rekordjahr 2009 wurden 260 Tonnen Kastanien und 150 Tonnen Eicheln von mehr als 20 000 Sammlern abgegeben. 70 Haribo-Mitarbeiter werden auch in diesem Jahr wieder im Einsatz sein, um die Tauschaktion zu betreuen.

Die Waldfrüchte werden gewogen und dann entsprechend der Kilozahl in einem Verhältnis von 10:1 (Kastanien) und 5:1 (Eicheln) gegen vorgepackte Mischware von Haribo eingetauscht. Es werden nur Rosskastanien und Eicheln ohne Kappen und Hüllen entgegengenommen, teilte das Unternehmen mit. Sie seien zum Zwecke des Abwiegens unbedingt voneinander zu trennen. Die Kastanien und Eicheln werden dann an Tier- und Wildparks in Deutschland und Österreich zur Fütterung während der Winterzeit gespendet.