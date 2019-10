Innovationspark in Grafschaft : Haribo-Kastanientauschaktion geht in die zweite Runde

Haribo-Kastanientauschaktion geht in die zweite Runde

Innovationspark in Grafschaft

Grafschaft Die diesjährige Kastanientauschaktion beim Süßwarenhersteller Haribo auf der Grafschaft nähert sich dem Ende. Samstagmorgen gab es noch einmal einen kräftigen Ansturm. Bereits um 5 Uhr hatten sich die ersten Kastaniensammler am Grafschafter Innovationspark eingefunden.

Dank zusätzlicher Parkplätze und zusätzlicher Waagen konnten die Wartezeiten bei strahlendem Sonnenschein auf eine Stunde verkürzt werden. Im vergangenen Jahr mussten die Kastaniensammler teilweise vier Stunden lang in einer bis zu 700 Meter langen Schlange stehen, ehe sie ihre Waldfrüchte gegen Gummibärchen und Lakritz eintauschen konnten. „Alles klappt reibungslos“, sagte Haribo-Unternehmenssprecher Burkhard Zyber.

Die Waldfrüchte werden anschließend an Tier- und Wildparks in Deutschland und Österreich zur Fütterung während der Winterzeit gespendet. Bereits vor über 80 Jahren hat Firmengründer Hans Riegel Senior die Aktion ins Leben gerufen. Diente sie ursprünglich als kleiner Sammel- und Tauschspaß für Kinder aus der Nachbarschaft, ist sie inzwischen zu einem Highlight geworden, das traditionell am Standort der Unternehmenszentrale stattfindet.