Viele Kinder in Grafschaft erwartet : Haribo-Kastanienaktion läuft seit den Morgenstunden

Grafschaft „Be happy“ lautete die Devise bei der heute Morgen gestarteten großen Haribo-Kastanientauschaktion. Erste Eichel und Kastaniensammler hatten sich bereits gegen 5 Uhr mit Kind und Kegel am Grafschafter Firmengelände des Süßwarenkonzerns eingefunden.

Kastanien werden verteilt

In zwei Reihen geht es zu den Waagen, von dort aus werden die Kastanien und Eicheln auf kleinen Fließbändern in aufgestellte Container geschüttet, die im Laufe des Tages abgeholt und in deutsche und österreichische Wild- und Tierparks transportiert werden. 250 Tonnen Kastanien und 150 Tonnen Eicheln wurden im vergangenen Jahr gesammelt. Am Samstagabend wird feststehen, wie groß die Sammelfreudigkeit in diesem Jahr war.