Polizei sucht nach 25-Jährigem : Grafschafter wird seit Mittwoch vermisst

Grafschaft Die Polizei sucht nach einem 25-jährigen Mann aus der Gemeinde Grafschaft, der seit Mittwoch vermisst wird. Zuletzt war er in Köln gesehen worden.

Der Sohn hatte sich am Mittwochmorgen auf den Weg nach Köln gemacht und ging dort nach dem derzeitigen Ermittlungsstand seiner Arbeit nach. Die Nacht verbrachte er in Köln in einer Diskothek am Rhein, dann verliert sich die Spur.