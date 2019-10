Bauland: Neue Abstimmung erforderlich : Mitglied im Grafschafter Rat war befangen

Bauland in der Gemeinde Grafschaft. (Archivfoto).

Grafschaft Die Abstimmung des Grafschafter Rates gegen den SPD-Vorschlag des „Einheimischen Modells“ für den privaten Hausbau muss wiederholt werden. Ein Ratsmitglied war befangen.

Wie berichtet, hatte der Grafschafter Rat mehrheitlich gegen ein von der SPD ins Spiel gebrachtes "Einheimischen-Modell", das Häuslebauer aus der Gemeinde begünstigen würde, gestimmt. Bekanntlich galoppieren die Baulandpreise in der Grafschaft davon. Die SPD wollte mit ihrem Modell gegensteuern. Nun müssen alle in diesem Zusammenhang getroffenen Beschlüsse im Gemeinderat neu gefasst werden. Grund: Ein Ratsmitglied war bei der Abstimmung befangen. Bürgermeister Achim Juchem (CDU) hatte genau hiervor in der Sitzung noch eindringlich gewarnt.