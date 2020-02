Schwerer als erwartet : Karnevalistische Wiegeaktion beim Süßwarenkonzern Haribo

Grafschaft Der Süßwarenhersteller Haribo hat sieben kleine Grafschafter Karnevalisten mit 500 Kilogramm Goldbären aufgewogen. Das bedeutet zehn Zentner Wurfmaterial für die närrischen Tage, das die Grafschafter Jecken freudig in Empfang nahmen.

In der Gemeinde Grafschaft scheinen besonders schwergewichtige Kinder zu wohnen. Wenn sieben kleine Mädchen zusammen 500 Kilogramm auf die Waage bringen, dann könnte so einiges für eine falsche Ernährung sprechen. Oder dafür, dass im Hintergrund noch jemand seine Füße mit im Spiel gehabt und für eine erstaunliche Gewichtszunahme gesorgt hat. Schnell war der „Übeltäter“ ausgemacht: Grafschafts Bürgermeister Achim Juchem hatte für zusätzliche Kilos gesorgt, als Süßwarenhersteller Haribo zum traditionellen Aufwiegen ins Rathaus geladen hatte.

Bereits zum vierten Mal hat das vor 100 Jahren in Bonn gegründete Lakritz- und Weingummiunternehmen kleine Karnevalisten auf die Waage gestellt und das gemessene Gewicht in Goldbären „vergütet“. Zehn Zentner Wurfmaterial für die bevorstehenden Grafschafter Karnevalszüge kamen so zusammen – doppelt soviel wie im Vorjahr. „Wir stehen für kindliche Freude und bunte Vielfalt“, meinte Haribo-Sprecher Burkhard Zyber bei der Übergabe der zahlreichen Bärchen-Kisten an die Grafschafter Karnevalisten, die aus allen Ortsteilen ins bunt geschmückte Verwaltungsgebäude gekommen waren.