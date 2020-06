Wettbewerb der Weine : Winzergenossenschaft Mayschoss-Altenahr holt Silber

Mayschoß Erfolg bei der Champions-League für Weine: Beim Genossenschafts-Cup der Fachzeitschrift Vinum trennen die Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr nur 0,04 Punkte vom Erstplatzierten.

52 Genossenschaften aus Deutschland, Südtirol und Österreich hatten sich beteiligt. Mit einem Gesamtergebnis von 16,54 Punkten bei möglichen 20 Punkten lag die Genossenschaft von der Ahr nur 0,04 Punkte unter dem Ergebnis des Erstplatzierten, der Kellerei Bozen, die 16,58 Punkte für sich verbuchen konnte. Platz drei ging ebenfalls nach Südtirol. Schon früher hatte sich Mayschoß an dem Wettbewerb beteiligt, aber noch nie so hervorragend abgeschnitten.

„Wir sind froh, dass wir bei so vielen Teilnehmern mit unseren Weinen überzeugen konnten“, sagte Rudolf Stodden, der zweite Vorsitzende der Genossenschaft, beim Pressegespräch. Dass es nicht der erste Platz wurde, habe nicht irritiert. „Bei uns überwiegt die Freude, so gut abgeschnitten zu haben“, sagt er.

Von Erfolg berichten die Mayschosser auch aus der Landesweinprämierung, für die sie 36 Weine angestellt hatten, gut die Hälfte ihrer Produktion. Sie heimsten 28 mal Gold und acht mal Silber ein. Silber gab‘s vor allem für trockene Weißweine, bei denen die Ahr mit dem Mittelrhein in Konkurrenz stand. Kellermeister Rolf Münster will die Weißen für die nächste Prämierung noch einmal ins Spiel bringen. Er geht davon aus, dass die Tropfen sich bis Juli noch gut weiterentwickeln.

Weniger rosig sind teilweise die Aussichten für den 2020er Wein, was die Menge betrifft. In zwei eisigen Nächten Mitte Mai hat der Frost in einigen Lagen um Mayschoß herum zu erheblichen Schäden geführt, in einzelnen Lagen gibt es bis zu 80 Prozent Ausfall, berichtete der Kellermeister.