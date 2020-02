Gegen Lebensmittelverschwendung : Foodsharing-Verein rettet Lebensmittel im Kreis Ahrweiler

Bad Neuenahr-Ahrweiler Der Verein Foodsharing rettet Lebensmittel, die ansonsten weggeworfen würden. Jetzt ist eine Foodsharing-Gruppe auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler aktiv. Anna Gieraths koordiniert die Arbeit.

An diesen Orten in Bonn gibt es Foodsharing

GA gelistet : An diesen Orten in Bonn gibt es Foodsharing

Foodsharing rettet Lebensmittel vor der Tonne

Foodsharing kümmert sich vor allem um Lebensmittel, die in Supermärkten, Bäckereien und Mensen aussortiert werden, obwohl sie noch genießbar sind. „Dabei wird nicht nur das Lebensmittel an sich weggeworfen, sondern auch die Ressourcen, die in Anbau, Ernte, Verpackung, Transport und Lagerung geflossen sind“, erklärte Anna Gieraths. Deshalb sammele der Verein bei den Einzelhändlern und Mensen entsprechende Ware ein und stelle sie in „Fair-Teilern“ oder bei offiziellen Abgabestellen wie KERIT in Ahrweiler zur Verfügung. Dort könne sich jeder die Waren kostenlos mitnehmen.