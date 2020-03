Änderungen wegen Corona-Krise : Erstsemester am Rhein-Ahr-Campus kommen erst nach Ostern

Weiter geöffnet: Die Bibliothek am Campus Remagen. Foto: Martin Gausmann

KOBLENZ/REMAGEN Bis zum 20. April finden keine Vorlesungen am Campus in Remagen statt. Die Bibliothek bleibt allerdings geöffnet.

In enger Abstimmung mit dem Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz hat die Landeshochschul-Rektorenkonferenz (LHPK) Rheinland-Pfalz am Freitag beschlossen, den Start der Präsenzphasen an den Universitäten und Hochschulen des Landes nach hinten zu verschieben. Dadurch soll dazu beigetragen werden, die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen.

Entsprechend werden auch die Präsenzveranstaltungen, also die Vorlesungen, an der Hochschule Koblenz erst nach Ostern am 20. April beginnen. Auch die für den 23. März am Rhein-Ahr-Campus Remagen sowie am 30. März am Rhein-Mosel-Campus Koblenz geplanten Begrüßungen der Erstsemester werden verschoben.

Die Maßnahme bedeutet jedoch nicht die komplette Schließung der Einrichtungen, die weiterhin zugänglich sein werden. „Die Hochschulleitung wird gegebenenfalls weitere Maßnahmen einleiten, sobald die sich die Situation verändert“, hieß es am Freitag.

Professor Kristian Bosselmann-Cyran, Präsident der Hochschule Koblenz und stellvertretender Vorsitzender der LHPK, ist erleichtert, dass diese landesweite Maßnahme jetzt beschlossen worden ist: „In der aktuellen Situation muss jeder Einzelne und selbstverständlich auch jede öffentliche Einrichtung einen Beitrag dazu leisten, die Ausbreitung der Epidemie zu verlangsamen. Wir tun das nicht nur aus Sorge um das Wohl unserer Studierenden und Mitarbeitenden, sondern haben auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung.“

Aus diesem Grunde habe die Hochschulleitung gegenüber den Fachbereichen und zentralen Abteilungen verfügt, während des Sommersemesters auch kleinere öffentliche Veranstaltungen an der Hochschule Koblenz abzusagen. Außerdem hat das Rechenzentrum die Rechner-Pools geschlossen, um das Infektionsrisiko durch zu enge Kontakte vieler Personen in einem Raum und gemeinsame Nutzung technischer Geräte zu minimieren. Die Bibliothek bleibt vorerst geöffnet, achtet jedoch auf einen größeren Sicherheitsabstand bei den Arbeitsplätzen.

Die Hochschule Koblenz ist laut Bosselmann-Cyran in vielen Bereichen jetzt schon in der Lage, sich durch die schrittweise Ausweitung der computergestützten Online-Lehre zu helfen.