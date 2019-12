Für mehr Sicherheit auf dem Rhein : Die Remagener Wehr bekommt ein neues Feuerwehrboot

Die Löschkanone des neuen Bootes der Remagener Feuerwehr wird vor dem Anlegen in Kripp „abgefeuert“. Foto: Martin Gausmann

Remagen Remagen hat ein neues Feuerwehrboot. Das Land Rheinland-Pfalz hat 1,8 Millionen Euro in die Anschaffung des hochmodernen Bootes investiert.

Die alte Mehrzweckfähre der Remagener Feuerwehr hat ausgedient. Der Nachfolger hat am Kripper Rheinufer festgemacht. Es ist das mit modernster Technik ausgestattete Hilfeleistungslöschboot (HLB) Rhein-Ahr. Einen Eindruck der Leistungsstärke konnten die Feuerwehrleute, die am Ufer auf das Boot warteten, schon vor dem Anlegen erleben. Denn die fest verbaute Löschkanone wurde auf volle Touren hochgefahren. Rund 8000 Liter Wasser pro Minute können im Ernstfall bis zu 100 Meter weit „verschossen“ werden.

„Das neue Boot lässt keine Wünsche offen“, sagte Jörg Laux von der Remagener Wehr am Ufer. Acht Wehrleute hatten das Boot während einer zweitägigen Tour von der Werft „Neckar Bootsbau“ in Neckarsteinach nach Remagen geschippert. Das Unternehmen ist spezialisiert auf den Bau von Polizeibooten und Feuerwehrbooten.

Boot hat modernste Ausstattung an Board

Zur Ausrüstung zählen neben Radar auch eine hochleistungsfähige Wärmebildkamera und viele weitere technische Extras, die das Herz jedes Feuerwehrmannes erfreuen. Der Antrieb erfolgt über zwei jeweils 800 PS starke Motoren, die eine Jetstreamanlage antreiben. Das 15 Meter lange und 5,10 Meter breite Hochleistungsboot ist folglich ein Jetski, nur in Maxiausführung.

Das HLB Rhein-Ahr tritt die Nachfolge der alten Feuerwehrmehrzweckfähre RPL 7 an. Diese liegt bis zur Indienststellung des Nachfolgers im kommenden Frühjahr noch für Notfalleinsätze am Remagener Rheinufer bereit. Die Fähre ist mittlerweile 58 Jahre alt und wurde im Jahr 1962 eigentlich als Transportfähre für Leopard Panzer bei den Flusspionieren der Bundeswehr gebaut. Kein Vergleich also zum neuen Hightechboot.