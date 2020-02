25. bis 26. April : Dernauer Weinfrühling findet erstmals mit Party statt

Dernau Bald ist wieder Dernauer Weinfrühling: Am Wochenende vom 25. bis 26. April bieten Ahrwinzer und Gastronomen verteilt über eine Wanderstrecke von 8,5 Kilometern rund 80 Weine zum Probieren an.

Erstmals steigt für alle Gäste, die die Wanderschuhe so richtig „zum Rauchen“ bringen wollen, eine „Party after Weinfrühling“ im Johanneskeller des alten Winzervereins. Neu ist außerdem das „Sektwerk Wollersheim“ aus Dernau mit dabei, sowohl bei der Präsentation als auch auf dem Rotweinwanderweg. Denn nach der Premiere 2018 stimmen die Dernauer Winzer am Freitag, 24. April, also am Vorabend des zweitägigen Wein-Wander-Ereignisses, mit einer großen Weinpräsentation im alten Winzerverein auf das Wochenende ein.