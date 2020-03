Telefonische Rücksprache notwendig : Das sind die Folgen des Coronavirus im Kreis Ahrweiler

Kreis Ahrweiler Auch im Kreis Ahrweiler hat das Coronavirus umfassende Folgen. Bad Breisig und Remagen schließen Rathäuser zum Beispiel für Publikum. Eheschließungen seien zwar immer noch erlaubt, die Zahl der Personen allerdings auf das Brautpaar und zwei Trauzeugen beschränkt.

Die Stadt Remagen hat zudem entschieden, ab sofort bis zum 19. April alle städtischen Veranstaltungen und Sitzungen abzusagen und darüber hinaus per Nutzungsuntersagung Veranstaltungen in städtischen Liegenschaften zu verhindern. Davon sind alle Sportanlagen, Dorfgemeinschaftshäuser, Kindergärten sowie die Kulturwerkstatt und der Jugendbahnhof betroffen. „Die Sicherheit unserer Bürger hat oberste Priorität. Daher wollen wir im Moment keine Veranstaltungen in geschlossenen Räumen durchführen“, erklärt Bürgermeister Björn Ingendahl. In Remagen stehen derzeit mehrere mit dem Corona-Virus Infizierte und ihre Kontaktpersonen unter häuslicher Quarantäne.