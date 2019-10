Noch bis Dienstag : Das bietet die Kirmes in Bad Neuenahr

Foto: Gausmann 110 000 LED-Lichter sorgen dafür, dass das Riesenrad der Hingucker auf dem Bad Neuenahrer Kirmesplatz ist.

BAD NEUENAHR. Die größte Kirmes an der Ahr geht noch bis Dienstagabend. Die Festmeile wandert wegen Bauarbeiten nach Westen.



Mit dem Zug nach Bad Neuenahr fahren und mitten im Kirmestrubel ankommen? Das klappt in diesem Jahr nicht. Denn die Schausteller sind wegen der Baumaßnahmen im Bahnhofsumfeld ein wenig nach Westen gewandert, haben Alter Markt, Bergstraße und Teile der Hauptstraße in Beschlag genommen. An Attraktivität hat die größte Kirmes an der Ahr dadurch nicht verloren.

Freuen dürfte es vor allen Dingen die Feuerwehr, ihr Festzelt auf dem Parkplatz an der Post rückt näher ans Geschehen. Dort herrschte schon zum Auftakt am Freitag Hochbetrieb. "Jeckediz" waren mit ihren kölschen Musikstücken zu Gast, die teils aus eigener Feder stammen, teils gecovert sind. Die Mischung von Bläck Fööss, Höhnern und eben "Jeckediz" sorgte für allerbeste Laune, die von anderen Einheiten unterstützten Kameraden hatten alle Hände voll zu tun. Am Samstag ging es dort zur Musik von "Rio5" munter weiter, die Tanzfläche vor der Bühne war gut gefüllt. Bis zum Dienstagabend steht nun das Kirmestreiben im Vordergrund, Gespräche und Begegnungen, dazu ein Stück vom legendären Spießbraten stehen im Vordergrund.

Info Was kostet der Kirmesbesuch? Wenn Vater, Mutter und zwei Kinder über den Rummelplatz schlendern, sind schnell mehr als 150 Euro ausgegeben. Pflicht ist sicher die Fahrt auf dem Riesenrad (20 Euro für vier Personen), dazu lockt die Krake (14 Euro). Auch die Fahrt im Autoscooter (zehn Euro für fünf Chips) gehört zum Pflichtprogramm, dazu lässt man sich im 9D-Kino für 14 Euro durchrütteln. Nach dem Gang durch das Labyrinth Time Factory (14 Euro) versprechen zehn Lose (drei Euro) vielleicht einen schönen Gewinn. Treffsicherheit sind an der Schießbude (fünf Euro für zwölf Schuss) und beim Pfeilwerfen (16 Euro für vier Mal sechs Pfeile) gefragt. Zwischendurch gibt es für jeden ein kleines Softeis (acht Euro) und eine Zuckerwatte von der süßen Lokomotive (zwölf Euro). Und zum Abschluss warten im Festzelt vier Mal Spießbraten mit Fritten, dazu zwei Bier und zwei Limo (38 Euro).

Auf dem Festplatz reiht sich Attraktion an Attraktion. Die Mischung aus Rummel für jedes Alter macht es. Kleine und große Fahrgeschäfte, Los-, Schieß- oder Wurfbuden, dazwischen rollende Kneipen und jede Menge Verpflegungsstände locken.

Wer sich einen Überblick über das Ganze machen möchte, sollte auf dem Riesenrad "Caesars Wheel" einen der 150 Plätze einnehmen. Dort geht es hinauf auf 38 Meter Höhe, warme Kleidung ist empfohlen. Weniger gediegen geht es auf den Fahrgeschäften rundherum zu. Die "Krake" der Familie Mackmann befördert ihre Passagiere rauf, runter, rund und nach allen Richtungen. "Mir ist schlecht", war die Aussage der 14-jährigen Tanja, einem absoluten Kirmesfan aus der Kreisstadt, ihr fröhlicher Gesichtsausdruck passte gar nicht zum Spruch. Und so war es auch kein Wunder, dass es die junge Dame gleich zum nächsten Karussell zog.

Die Berg- und Talbahn "Beach Party" gehört zur Neuenahrer Kirmes unbedingt dazu, dort wirken enorme Fliehkräfte. Gleich nebenan geht es ebenfalls rund, aber nicht auf der Fläche, sondern in die Höhe. 18 Personen sitzen in der "Jumpstreet" nebeneinander und lassen sich rauf und runter wirbeln. Etwas unscheinbar wirkt dagegen in der Bergstraße das kleine Fahrgeschäft "Intoxx", aber das hat es in sich wie kein anderes Karussell. Kaum haben die zwölf Gäste Platz genommen, geht es über Kopf, ein Looping folgt dem anderen. Nichts für empfindliche Mägen.