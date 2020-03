Marienhaus Klinikum GmbH : Corona-Zentrum in Gerolstein soll Kliniken entlasten

Kreis Ahrweiler Die Marienhaus Klinikum GmbH entlastet ihre Häuser in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Adenau und Bitburg mit der Einrichtung eines Corona-Zentrums in Gerolstein. Es handelt sich um das Marienhaus Klinikum Eifel Sankt Elisabeth, wo bereits 40 Zimmer für Corona-Patienten vorbereitet wurden.

„Wir haben das Haus bis auf die sowieso getrennte psychiatrische Abteilung komplett leer geräumt. Die Patienten wurden verlegt“, so der Unternehmenssprecher. An den Start gehe Sankt Elisabeth mit bereits vorbereiteten 40 Zimmern für Corona-Patienten. Hinzu kommen dann noch sechs Beatmungsplätze. „Ob aufgestockt werden muss, werden die nächsten 14 Tage zeigen“, sagte Frieling. Bislang sei lediglich ein Verdachtspatient aufgenommen worden. Wert legt Frieling darauf, dass der „Corona-Standort Gerolstein kein Testzentrum und auch keine Fieberambulanz ist“. Einfach so hinkommen, das funktioniere nicht.

Wichtig sei, dass am Standort Gerolstein genau das umgesetzt werde, was das Robert Koch-Institut verlange. Nämlich eine räumliche und personelle Trennung. So können in anderen Häusern normale Patienten betreut werden, während in Gerolstein ausschließlich Corona-Patienten aufgenommen würden, die dann von Personal betreut würden, das keinen Kontakt zu anderen als Corona-Patienten hätte. Dieses werde an den anderen drei Standorten ebenfalls so geschehen. Dieses sind in Rheinland-Pfalz Bingen und Bendorf. Über den Standort im Saarland verhandelt die Marienhaus Klinikum GmbH derzeit noch mit der dortigen Landesregierung.