Drei neue Infizierte im Kreis Ahrweiler : Corona-Ambulanz in der Grafschaft

KREIS AHRWEILER Der Krisenstab der Kreisverwaltung hat Seniorenheime besonders im Blick. Im Vergleich zu anderen Regionen sind die Fallzahlen mit 107 Infizierten an der Ahr moderat

Wenngleich sich im Kreis Ahrweiler in der Corona-Krise keine Entwarnungen abzeichnen und die Fallzahlen steigen, so steht der Landkreis im Vergleich zu anderen Regionen noch gut da. Landrat Jürgen Pföhler warnt indes vor Lockerungen der Kontaktbeschränkungen: „Das wäre viel zu früh.“ Er sprach von der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg.

Am Donnerstagabend erläuterte Pföhler im Gespräch mit dem GA, er erkläre sich die im Vergleich zu anderen Kreisen eher moderaten Fallzahlen auch damit, „dass unser Gesundheitsamt mit dem Auftreten des ersten Falles am 3. März und in der Folge nicht nur die Fälle mit Symptomen, sondern auch Personenkreise mit besonderen Risiken zusätzlich getestet hat“. Dies habe erheblich dazu beigetragen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.

Für Abstriche im größeren Rahmen hat der Kreis zwei Abstrich-Ambulanzen in Bad Neuenahr-Ahrweiler und in Hönningen eingerichtet. „Demnächst werden wir eine zentrale Corona-Ambulanz in der Grafschaft eröffnen, in der neben Tests durch niedergelassene Ärzte auch Untersuchungen und Behandlungen stattfinden“, kündigte Pföhler an. In Ahrbrück und Dernau gebe es bereits Corona-Ambulanzen, die niedergelassene Ärzte eingerichtet haben. Das würde auch die Krankenhäuser und die Bereitschaftsdienstzentrale entlastet.