A61 Höhe Sinzig : Bussard fährt in Kühlergrill von Kölnerin mit

Sinzig Eine Kölnerin war am Samstag auf der A 61 unterwegs. In Höhe Sinzig kollidierte ihr Wagen mit einem Bussard, der die Fahrbahn tief überflogen hatte. Dabei wurde der Bussard hinter dem Kühlergrill gefangen.

„Dieser Tierunfall hat Seltenheitswert.“ Da waren sich die Beamten der Autobahnpolizei Mendig am Wochenende einig. Was war geschehen? Am Samstagnachmittag wurde die Autobahnpolizei zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Greifvogel gerufen. Eine 18-jährige Autofahrerin aus Köln war auf der A 61 in Richtung Süden unterwegs. In Höhe Sinzig kollidierte ihr Wagen mit einem die Fahrbahn tief überfliegenden Bussard.