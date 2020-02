Abrissarbeiten in Oberwinter : Bahnsteigdach des Bahnhofes in Oberwinter entfernt

Das Dach vom Bahnsteig an Gleis 1 ist bereits abgerissen. Foto: Martin Gausmann

Oberwinter In Oberwinter haben die Abrissarbeiten am Bahnhof begonnen. So wurden bereits Überdachungen der Bahnsteige entfernt.

Etwas trostlos präsentiert sich derzeit der Bahnhof in Oberwinter, nachdem vor einigen Tagen das Bahnsteigdach an Gleis 1 abgerissen worden ist.

Um Zugreisende vor Wind und Wetter zu schützen, wurden inzwischen Holzhäuschen aufgestellt, die allerdings lediglich ein Provisorium darstellen. Im Mai will die Bahn mit den eigentlichen Arbeiten am Bahnhof beginnen, was teilweise mit einer Sperrung der Bahnstrecke einhergehen wird und aus organisatorischen Gründen einer aufwendigen Vorbereitungszeit bedarf, um die Beeinträchtigungen für den Bahnverkehr möglichst gering zu halten.