Baubeginn im Mai oder Juni : Südwiese in Bad Neuenahr soll Wohnquartier werden

Zuschüsse fürs Bad

Bislang zugesagte Zuschüsse für den Neubau des Hallenbades kommen aus der Bundesförderung in Höhe von 3,1 Millionen Euro und vom Kreis Ahrweiler in Höhe von 1,1 Millionen Euro. Die Gemeinde Grafschaft hat Haushaltsmittel in Höhe von 1,2 Millionen Euro in Aussicht gestellt, für die es noch einen Sperrvermerk gibt. Die Verbandsgemeinde Altenahr will eine Beteiligung von 50 000 Euro aufbringen. Das Land sieht hingegen wegen der in Aussicht gestellten Bundesmittel keine Möglichkeit zur Förderung.