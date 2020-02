Kinderchor singt zum 250. Geburtstag : Bad Neuenahr feiert Ludwig van Beethoven

Die Schüler des Peter-Joerres-Gymnasiums beteiligen sich an dem großen Bonner und Bad Neuenahrer Chor-Projekt im Beethoven-Jahr. Foto: Elisabeth-Lindner-Stiftung

Bad Neuenahr Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Mit der Unterstützung der Elisabeth-Lindner-Stiftung gibt es zum 250. Geburtstag des Ludwig van Beethoven ein großes Chorvorhaben in Bad Neuenahr.

Kinder und Jugendliche an klassische Musik heranzuführen, gehört zu den vordringlichen Zielen der vor zwei Jahren gegründeten Elisabeth-Lindner-Stiftung in Bad Neuenahr. Nachdem im vergangenen Jahr „Sing Bach“ als erstes stimmgewaltiges Projekt mit rund 250 Schülern auf die musikalische Bühne gehoben wurde, steht diesmal Ludwig van Beethovens Leben und Werk im Blickpunkt eines großen Mitsing-Vorhabens, das am 7. März, ab 15 Uhr in der Martin-Luther-Kirche zu Gehör kommen wird. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Beethovens 250. Geburtstag ist insbesondere in Bonn Anlass, seine Musik in diesem Jahr in seiner ganzen Vielfalt erklingen zu lassen. Die Elisabeth-Lindner-Stiftung wollte da nicht außen vor stehen, sondern bewarb sich mit einem vielversprechenden Projekt, um sich in den Beethoven-Kanon mit einem weiteren Singspiel einzureihen. „Sing Beethoven“ lautet das ausgegebene Motto, das diesmal Bad Neuenahrer Kinder gemeinsam mit Bonner Schülern präsentieren wollen.

Der Unterstufenchor des Peter-Joerres-Gymnasiums wird dabei eine gewichtige Rolle spielen. Seit Januar wird bereits eifrig geprobt. „Sing Beethoven“ wurde von der Kinderchorspezialistin Friedhilde Trüün konzipiert. Dazu hat sie bekannte Beethoven-Stücke aus seinen Symphonien, Sonaten oder auch aus seiner einzigen Oper – Fidelio – entnommen und in jugendgerechte, peppige und jazzige Arrangements fassen lassen. Angereichert werden sie durch Texte, die das Leben des Komponisten beleuchten. Henning Scherf, Ex-Bürgermeister und Senatspräsident der Hansestadt Bremen, hat die Schirmherrschaft über das bemerkenswerte Projekt übernommen.

„Für mich wird das ein besonderes Konzert in der Martin-Luther-Kirche“, meinte Lothar Lindner, Ehemann der 2012 verstorbenen Stiftungs-Namensgeberin. In jener Kirche hatte Elisabeth Lindner über Jahrzehnte erfolgreich im Presbyterium gearbeitet. Ihre besondere Liebe galt der Musik. In einer Projektwoche wird es nun den letzten Feinschliff für die in Bonn und Bad Neuenahr anstehenden Konzerte geben, berichtete die Vorsitzende der Stiftung, Andrea Stenzel.

Die Stiftung als Initiator und Unterstützer des Musik-Experimentes investiert einen nicht unerheblichen Betrag, um Kindern klassische Musik schmackhaft zu machen. Nicht zuletzt deshalb freut sich Stiftungschefin Stenzel über Spenden oder Zustiftungen.