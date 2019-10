1031 Personen : Weniger Kunden bei der Tafel in Ahrweiler

Kreis Ahrweiler Aktuell sind 1031 Personen einkaufsberechtigt. Weniger als bisher. 105 Ehrenamtliche regeln den Betrieb.

Beim Tag der offenen Tür wies die Ahrweiler Tafel auch auf ihre Projekte unter der Bezeichnung "Tafel plus" hin. Neben der reinen Essensausgabe gibt es Angebote, die die Teilhabe am sozialen Leben fördern und mögliche Wege aus der Armut zeigen sollen. So werden die Lebenssituationen der Tafelbesucher nachhaltig verbessert und vorhandene Fähigkeiten und Ressourcen entdeckt. Da gibt es Handarbeitskurse, Behördenbegleitungen, Kochkurse oder ein Mentorenprojekt. Kartoffelsammelaktionen und eine Kaffeetafel sind ebenfalls im Angebot von Tafel plus zu finden.

Zehn Prozent der ALG II-Tafelkunden sind Kontingentflüchtlinge, sie müssten eigentlich als solche registriert werden. So liegt die Quote der Flüchtlinge in Ahrweiler bei 16 Prozent, in Sinzig sind es neun Prozent. Jeweils knapp unter zehn Prozent sind es Bezieher von Grundsicherung an beiden Ausgabeorten, knapp dahinter folgen Menschen mit geringem Einkommen. Die Zahl der Rentner ab 55 Jahre liegt in Sinzig bei 4,1 und in Ahrweiler bei 9,6 Prozent.