Corona-Verordnungen : Altenahr sagt Weinfeste an Wochenenden im Herbst ab

Altenahr Altenahr ohne Weinfeste am Wochenende: Wegen der aktuellen Corona-Verordnungen sagt die Gemeinde in Rheinland-Pfalz die traditionelle Veranstaltung im Herbst ab - aber sucht bereits nach Alternativen.

Herbsturlaub ja - aber ohne Weinfest an den Wochenenden. Wegen der aktuellen Corona-Schutzverordnungen in Rheinland-Pfalz müssen Gäste in Altenahr in diesem Jahr auf die traditionellen Weinfeste im Ort verzichten. „Die Gesundheit unserer Gäste liegt uns sehr am Herzen“, teilte die Gemeinde am Donnerstag auf Facebook mit.