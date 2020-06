Katholische Kirche an Rhein und Ahr : Trierer Bischof verteidigt in Rom seine Pläne

Trierer Bischof verteidigt in Rom seine Pläne

Katholische Kirche an Rhein und Ahr

Auch die Pfarre Sankt Laurentius in Ahrweiler ist von den Synodenplänen betroffen. Es sollen Großpfarreien geschaffen werden, kleinere Einheiten werden nach den Vorstellungen des Bistums zusammengelegt. Foto: Gausmann

Kreis Ahrweiler Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat in Rom seine Vorstellungen von den Gemeinden der Zukunft verteidigt. Die Kleruskongregation und der Päpstliche Rat haben dazu weiterhin Bedenken.

Der auch für den Kreis Ahrweiler zuständige Trierer Bischof Stephan Ackermann hat in Rom seine Vorstellungen von den Gemeinden der Zukunft verteidigt. Wie berichtet, hatte der Vatikan die Reformbemühungen des Geistlichen zunächst auf Eis gelegt. Vor wenigen Tagen sind der Präfekt der Kleruskongregation, Beniamino Kardinal Stella, der Präsident des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte, Erzbischof Filippo Iannone, sowie weitere Mitarbeiter dieser Dikasterien mit dem Bischof von Trier, Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg und dem Beauftragten für den Prozess der Synodenumsetzung, Christian Heckmann, in der Kongregation in Rom zusammengekommen.