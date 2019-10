Bad Neuenahr-Ahrweiler : Telefonseelsorge feiert mit dem "Bergische Jung"

Ahrweiler Zum 40-jährigen Bestehen haben sich die Mitglieder der Telefonseelsorge Bad Neuenahr-Ahrweiler ein besonderes Geschenk gemacht. Sie feierten in der Ahrweiler Sankt Laurentiuskirche und der nahe gelegenen Zehntscheuer gemeinsam mit Diakon Willibert Pauels, aus dem Kölner Karneval besser bekannt als "Ne bergische Jung".

Den ökumenischen Festgottesdienst gestalteten Dechant Jörg Meyrer und Pfarrer Wilfried Glabach. Meyrer betonte, dass die Telefonseelsorge im Kreis eine der ersten deutschlandweit gewesen sei. Er dankte den Mitgliedern, dass sie "ihr Ohr, ihr Herz für die Probleme der Menschen" geben würden. Glabach erinnerte in seiner Predigt zunächst an das erste Gespräch, das am 1. Oktober 1979 geführt wurde. Besonders nachts und am Sonntagnachmittag würden die schwersten Gespräche geführt. Mit Blick auf das Evangelium von den Emmaus-Jüngern seien auch die Telefonate "Gespräch auf dem Weg, die der Trauer eine Sprache geben". Glabach dankte den Mitgliedern, dass sie diesen Auftrag in ihrem Ehrenamt erfüllen würden. Dies sei "ein ökumenischer Dienst mit tiefem Sinn".