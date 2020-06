Rettungseinsatz auf der A61 : Lange Staus nach schwerem Lkw-Unfall auf der Ahrtalbrücke

Ahrtalbrücke. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler Am Freitagmittag sind auf der Ahrtalbrücke in Richtung Köln drei Lkw ineinander gefahren. Einer der Fahrer wurde in seinem Fahrerhaus eingeklemmt. Wegen des Rettungseinsatzes staut sich der nachfolgende Verkehr in beide Richtungen.



Von Dierk Himstedt

Ein schwerer Lkw-Unfall hat sich am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr auf der A61 am Ende der Ahrtalbrücke ereignet. Durch den heftigen Aufprall ist das Führerhaus des hinteren der drei beteiligten Lkw so stark eingedrückt worden, dass der Fahrer am Steuer eingeklemmt wurde.

Aktuell laufen die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen am Unfallort. Die Unfallstelle wurde weiträumig gesichert. Dadurch kommt es zur Zeit noch zu erheblichen Staus in beiden Richtungen. Auf der Unfall-Fahrbahn hat sich ein Rückstau bis zur Anschlussstelle Sinzig gebildet.

Wir berichten weiter.