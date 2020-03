Nachruf auf Roos Schäfer-Senteur : Künstlerin aus dem Ahrtal gestorben

Ahrweiler Die Malerin Roos Schäfer-Senteur aus dem Ahrtal ist am Donnerstag gestorben. Sie hat 1981 die Malschule in Ahrweiler gegründet. Diese wird heute von Sohn Kolja geführt.

Sie war ein bekanntes Gesicht in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Roos Schäfer-Senteur ist am Donnerstag gestorben. Die kreative Niederländerin, 1947 in Rotterdam geboren, lebte seit 1967 in der Kreisstadt und gründete 1981 die nach ihr benannte Malschule Roos in Ahrweiler.