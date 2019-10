Der beste Blick : Kirmes in Bad Neuenahr eröffnet

Kirmes in Bad Neuenahr eröffnet

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Kirmes in Bad Neuenahr ist eröffnet. Auf dem Riesenrad hat man den besten Blick über das Kirmestreiben.

Teamwork in Bad Neuenahr anlässlich der Kirmeseröffnung: Bürgermeister Guido Orthen (l.) begrüßte, der Erste Beigeordnete Peter Diewald (2.v.r.) schlug am Alter Markt das Fass an und der neue Ortsvorsteher Richard Lindner zapfte das Freibier für die Gäste.