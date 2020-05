Viele Stornierungen : Hotelbetrieb im Kreis Ahrweiler läuft nur schleppend an

Im Ahrtal liegen die Belegungsquoten bei weniger als 20 Prozent. Foto: Martin Gausmann

Kreis Ahrweiler Seit Mitte Mai dürfen Hotels wieder Gäste empfangen. Doch die Nachfrage im Kreis Ahrweiler ist gering, die Belegungsquote liegt bei weniger als 20 Prozent. Vor allem die hohe Zahl der Stornierungen bereitet Sorge.

Katzenjammer in der Beherbergungsbranche an der Ahr. Trotz Wiedereröffnung der Häuser bleiben die Belegungen stark hinter den Erwartungen zurück. Eine Online-Umfrage unter Gastronomie und Übernachtungsbetrieben zeigt nun auf, dass die Buchungen nur schleppend anlaufen: Zwei Drittel der Betriebe im Ahrtal haben für den Sommer nur eine Buchungsauslastung von bis zu 20 Prozent. Unter einer Quote von 50 Prozent lässt sich ein Hotel kaum kostendeckend führen. Besonders bitter: Ausreichende Hilfen seitens des Landes Rheinland-Pfalz blieben bisher aus.

Gastronomie und Beherbergungsbetriebe dürfen seit Mitte Mai wieder Gäste empfangen. „Nach Wochen des Stillstands ein positives Zeichen“, so der Verein Ahrtal-Tourismus. Trotzdem hat sich die Lage für die Betriebe noch lange nicht entspannt, wie eine neue Online-Umfrage der Tourismusvereinigung unter seinen Mitgliedsbetrieben zeigt.

Belegungsquoten liegen bei weniger als 20 Prozent

Auf die Frage, wie hoch aktuell die Buchungsauslastung ihrer Betriebe für die Monate Juni bis August sei, gaben zwei Drittel an, dass sie aktuell nur eine Auslastung von bis zu 20 Prozent hätten. Im gleichen Zeitraum im Vorjahr lag die Quote zwischen 60 und 80 Prozent. Für das gesamte Jahr 2020 geben die Betriebe aktuell eine durchschnittliche Buchungsauslastung von knapp 25 Prozent an.

Statt Buchungen hagelt es Stornierungen. 23 Prozent sagen, dass 30 bis 50 Prozent der Übernachtungen storniert werden. Bei 18 Prozent werden gar mehr als 50 Prozent der geplanten Übernachtungen rückgängig gemacht.