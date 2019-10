Interview mit Juliane Vieregge : "Lass uns über den Tod reden"

Kreis Ahrweiler Juliane Vieregge hat mit 18 prominenten Persönlichkeiten Interviews über den Tod geführt. Aus ihrem Buch über Trauer und Sterben liest sie am 25. Oktober im Hospiz im Ahrtal. GA-Autorin Andrea Simons hat sich mit ihr unterhalten.

Das Ergebnis ist in ihrem jüngsten Buch "Lass uns über den Tod reden - ein Buch über Tod und Trauer" nachzulesen, das sie am Freitag, 25. Oktober, um 18 Uhr im stationären Hospiz, Dorotheenweg 6, vorstellt.

Vieregge: Nein, ich habe mit dem bekannten Tübinger Psychotherapeuten und Buchautor Hans Jellouschek angefangen, der seine krebskranke Frau über zehn Jahre begleitet hat. Über ihn kam ich an den Trauertherapeuten Roland Kachler, der selbst einen Sohn verloren hat. Danach habe ich wahrscheinlich zehn Mal mehr Persönlichkeiten angeschrieben als in dem Buch nun zu Wort kommen. Es gab Absagen oder auch gar keine Antworten.

Vieregge: Ich war fast immer bei ihnen zu Hause. Mit Katrin Saas habe ich mich in der Wohnung meiner Freunde in Berlin-Spandau getroffen. Die Holocaust-Überlebende Ilse Rübsteck habe ich in ihrer Wohnung im Bad Neuenahrer Wohnstift getroffen. Mein Lebensgefährte, der hier als Arzt tätig ist, kannte sie. Das war eine dieser Begegnungen, die mir gezeigt haben, dass Tod und Schuld eng zusammenhängen. Sie hatte Schuldgefühle, weil sie überlebt hat und ihre Eltern als Juden in Dachau umgekommen sind.