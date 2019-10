Deckelung der Mieten : Gewerkschaft fordert bezahlbaren Wohnraum in Ahrweiler

Kreis Ahrweiler Im Kreis Ahrweiler sind die Mieten in fünf Jahren um 16 Prozent gestiegen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund im Kreis Ahrweiler setzt sich für eine Deckelung der Mieten ein.

Nur 3,4 Prozent der Mietwohnungen sind in Rheinland-Pfalz in kommunalem Besitz. Zum Vergleich: In Hamburg sind es 14,4 Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern 20,9 Prozent. Der DGB fordert nun, dass der Anteil in Rheinland-Pfalz auf 15 Prozent erhöht und dieses Ziel bis 2030 erreicht wird. Ebenso fordert er einen Ausbau des sozialen Wohnungsbaus und dass die Förderung davon ohne eine zeitlich befristete Mietpreisbindung erfolgt.