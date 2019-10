Kinder stürzen von Anhänger in Ahrweiler : Hubschrauber bringt schwer verletzten Jungen in Klinik

Ahrweiler Ein neun Jahre alter Junge hat sich am Samstag in der Vorbereitung des Ahrweiler Martinsfestes schwer verletzt. Gemeinsam mit mehreren anderen Kindern stürzte er in einer Kurve von einem Anhänger. Ein Hubschrauber musste ihn nach Sankt Augustin bringen.

Ein tragischer Unfall, bei dem ein neunjähriger Junge schwer verletzt wurde, ereignete sich am Samstag in der Vorbereitung des Ahrweiler Martinsfestes. Wie die Polizei mitteilte, befuhr gegen 16.30 Uhr ein landwirtschaftliches Gespann die L84 zwischen Ramersbach und Ahrweiler. Der 23-jährige Fahrer des Traktors war als Mitglied eines Junggesellenvereins gestartet, um den Anhänger mit Feuerholz aus den Weinbergen fürs Martinsfeuer zu beladen.

Der Einachsanhänger hinter dem Traktor war bereits hoch mit Holz und Reisig beladen, auf dem aus noch nicht geklärten Gründen mehrere Kinder, sogenannte Schanzenmännchen, saßen, als in einer scharfen Linkskurve der Anhänger umkippte. Von den auf der Ladung sitzenden und herabstürzenden Kindern wurde der neunjährige Junge schwer verletzt. Ihn brachte ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Sankt Augustin.