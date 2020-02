Bauarbeiten in Bad Neuenahr : Abriss der Kurkolonnaden in Bad Neuenahr begonnen

Am Bad Neuenahrer Kurpark sind am Mittwochmorgen die Bagger angerollt. Foto: Victor Francke

Bad Neuenahr Die Bagger sind am Mittwochmorgen am Bad Neuenahrer Kurpark angerollt. Ihr Auftrag: Abriss der Konzerthalle, der Kurkolonnaden und ihrer rückwärtigen Gebäude. Den dann freigelegten Bereich nutzt die Stadt zur Landesgartenschau als Ausstellungsfläche.

Nun ist es offiziell: Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler wird das Areal am Kurpark nach Abriss der Konzerthalle und der benachbarten Gebäude zunächst nicht bebauen. Vielmehr wird das in diesen Tagen freiwerdende Gelände der Ausstellungsfläche für die Landesgartenschau zugeschlagen. Am Mittwoch nagten die Baggerzähne an den an der Kurgartenstraße aneinandergereihten Kurkolonnaden und den rückwärtigen Liegenschaften. Gleich am Eingangsbereich zum Kurpark ist man mit Spezialgerät zu Gange, um den langen Zuwegsflur zur Konzerthalle abreißen zu können. Wie die Stadt mitteilte, soll die Kurgartenstraße komplett saniert werden. Ob sie nach ihrer Fertigstellung je wieder für den Straßenverkehr freigegeben wird, ist noch offen. Bekanntlich gibt es seit Jahren Bestrebungen, die auf die Mittelstraße hinführende Verbindung zu beruhigen und für Autos zu sperren.