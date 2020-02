Zuckerrübensirup läuft auf Fahrbahn : A61 bei Sinzig war bis 22 Uhr gesperrt

Sinzig Nach einem Unfall mit drei LKW war die A61 zwischen Sinzig und Bad Neuenahr-Ahrweiler in Richtung Norden bis in den späten Abend voll gesperrt. Aus einem der beteiligten LKW lief Zuckerrübensirup auf die Fahrbahn.

Die Autobahn 61 war nach einem Unfall mit drei Lkw zwischen Sinzig und Bad Neuenahr-Ahrweiler am Montagnachmittag in Richtung Norden bis in den späten Abend voll gesperrt worden. Das teilte die Polizei mit.