In Oberwinter : Ausstellung widmet sich Eisenbahngeschichte

In Oberwinter

Die Dächer auf den Bahnsteigen in Oberwinter sollen ab Ende Januar abgerissen werden. Foto: Gausmann

Oberwinter Mit Blick auf anstehende Arbeiten am Bahnhof Oberwinter hat eine Ausstellung des Rathausvereins besondere Aktualität. Für das Gebäude gibt es neue Pläne.

Dass eine Modelleisenbahn bei der Ausstellung des Oberwinterer Rathausvereins zum Adventsmarkt im Hafenort ihre Runden dreht, erfreute Kinder sowie Erwachsene. Weniger erfreute einige Besucher der Gedanken an den bevorstehenden Umbau des Bahnhofs Oberwinter. Anders, als sie es sonst wohl getan hätten, blickten viele daher auf die Exponate der Ausstellung und hörten auf die Ausführungen des Vereinsvorsitzenden Hans Metternich sowie den Vortrag von Hans Atzler, der in den vergangenen Wochen nochmal intensiv zum Thema recherchiert hat.

„Nicht nur die Bahnhöfe in Oberwinter, sondern die Bahnhöfe für die Oberwinterer“ standen dabei im Fokus, wie Atzler betonte: „Denn der erste Bahnhof für die Oberwinterer war der Bahnhof Rolandseck.“ Dabei hätten die laut Aufzeichnungen von Lehrer Ludwig Pfahl „biederen Oberwinterer“, deren Ahnen sich jetzt für ihren Bahnhof und für jeden Zughalt einsetzen, erst gar keine Eisenbahn gewollt, weil sie keinen Nutzen für sich sahen und sich regional versorgten. Doch reiche Industrielle hätten zuerst für den Bau des „eigentlich überdimensionierten“ Bahnhofs in Rolandseck gesorgt, weil sie in Oberwinter ihre Villen gehabt hätten.