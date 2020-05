Corona und der Wein : Kein Weinmarkt der Ahr

Weinfreunde 2019 dicht an dicht beim Weinmarkt der Ahr. Das wird es in diesem Jahr nicht geben. Foto: Martin Gausmann

Der Weinmarkt der Ahr an Pfingsten auf dem Ahrweiler Marktplatz ist abgesagt. Damit folgt der ausrichtende Verein Ahrwein dem Bund-Länder-Beschluss zur Corona-Pandemie vom 30. April. Dieser Beschluss konkretisiere laut dem Verein Ahrwein zwar nicht den Begriff Großveranstaltung, führe jedoch explizit aus, dass auch Weinfeste unter die Verbotsliste fallen.

Somit geht der von Peter Kriechel geführte Verein davon aus, dass diese bis mindestens zum 31. August untersagt sind. „Ein Weinmarkt, wie wir ihn kennen, ist zurzeit nicht umzusetzen. Darüber hinaus sind wir uns unserer Verantwortung gegenüber unseren Gästen und Einwohnern bewusst“, sagte Kriechel am Dienstag zur Absage der Veranstaltung in Ahrweiler.

Verein arbeitet an alternativen Veranstaltungskonzepten

Stattdessen arbeite der Verein in Kooperation mit der Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH an der Umsetzung von alternativen Veranstaltungskonzepten. „Sofern die gesetzlichen Rahmenbedingungen es zulassen, könnten kleine, aber feine Wein-Events mit Ticket-Vorverkauf und mit entsprechendem Hygienekonzept angeboten werden“, so Kriechel. Die Gäste würden gebeten, sich unter www.ahrtal.de über die aktuellen Entwicklungen zu informieren oder sich dort für den Newsletter zu registrieren. Auch über die sozialen Netzwerke halte der Verein alle Weinfreunde auf dem Laufenden.