Schützenfest fällt 2020 aus : Paul Begel genehmigte 1949 das Ahrweiler Schützenfest

Ahrweiler Zum ersten Mal seit der Wiederbelebung des Schützenbrauchtums nach dem Zweiten Weltkrieg fällt das Schützenfest in Ahrweiler 2020 aus. Zeit, an den französischen Kreiskommandanten Oberst Paul Begel zu erinnern, der das Schießen auf den Königsvogel 1949 wieder erlaubte.

Und dennoch soll zumindest ein Hauch von Schützenfest durch die Altstadt wehen. Deshalb appelliert Bürgerhauptmann Jürgen Knieps an die Bürger, die Stadt an den „ausgefallenen“ Schützenfesttagen mit den traditionellen Fahnen zu schmücken. „So soll in Zeichen der Krise ein Zeichen der Solidarität gesetzt werden“, sagt Knieps und ist überzeugt: „Ahrweiler hat schlimmere Zeiten überstanden.“