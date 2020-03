Veranstaltungen sollen nachgeholt werden : Ahrweiler Freiheitswochen fallen Corona-Krise zum Opfer

KREIS AHRWEILER Wegen des Coronavirus enden die Freiheitswochen vorerst mit der Baumpflanzung. Möglichst viele Veranstaltungen sollen später im Jahr nachgeholt werden.

Eine kleine Allee steht inzwischen an der Zufahrt zum Regierungsbunker. Die Winterlinde, die die am Freitag hinzukam, ist schon der fünfte Baum, den der Förderverein der Ahrweiler Freiheitswochen dort gepflanzt hat. Im Gegensatz zu vergangenen Jahren, wo die Baumpflanzung mit externen Paten gestemmt wurde, haben die „Freiheiter“ den Baum diesmal selbst finanziert.

Und nicht nur das war diesmal anders. Denn aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus mussten die allermeisten Veranstaltungen des Musik- und Kunstfestivals abgesagt werden – inklusive der Übergabe des Freiheiter-Preises an Grafiker und Satiriker Klaus Staeck. Erst über die zweite Jahreshälfte verteilt sollen so viele Veranstaltungen wie möglich nachgeholt werden.

Wohl auch angesichts dessen war die Baumpflanzung für den Vorsitzenden des Fördervereins und CDU-Landtagsabgeordneten Horst Gies ein „ganz wichtiges“ Zeichen. „Auch wenn es in der Welt schwierig wird, pflanzen wir einen Baum“, sagte er. Die frühzeitige Reaktion auf die Corona-Krise, habe man der beruflichen Erfahrung von Förderverein-Projektleiter Wolfgang Grambs zu verdanken.

Grambs, Oberst a.D., war Anfang des Jahrtausends als Referatsleiter im Verteidigungsministerium am Krisenmanagement im Zuge des Elbe-Hochwassers beteiligt. Später beriet er das Bundesinnenministerium bei der Erstellung von Plänen zum Umgang mit Pandemien. Den Umgang mit dem Coronavirus bezeichnete Grambs als „Drahtseilakt“. Wichtig sei, „proaktiv“ vorzugehen und „mit einer Sprache“ zu sprechen. Damit spielte er darauf an, dass im föderalen System der Bundesrepublik Maßnahmen gegen Corona von Ländern und Kommunen ausgingen und – anders als etwa in Frankreich – nicht zentral von der Regierung gesteuert werden.