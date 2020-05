Bauen in der Ahrweiler Altstadt : Der Alte Weinbau in Ahrweiler macht Platz für neues Hotel

Der Alte Weinbau in Ahrweiler macht Platz für neues Hotel

Bauen in der Ahrweiler Altstadt

Die Bruchsteinmauer mit den Weinranken über der Straße bleibt beim Hotelneubau in Ahrweiler erhalten. Foto: Martin Gausmann

Ahrweiler Auf dem Areal des Alten Weinbaus in Ahrweiler entsteht Neues: Die Planung sieht ein Hotel mit 14 Doppelzimmern und zwei Suiten vor. Es soll ein reines Frühstückshotel ohne Restaurantbetrieb werden.

Wer in diesen Tagen durch Adenbachtor oder Niedertor in die Ahrweiler Altstadt geht, trifft auf zentimeterhohe Teerauflagen auf dem Altstadtpflaster. Diese hängen zusammen mit einem Bauvorhaben in der Adenbachhut. Dort, wo einst der Alte Weinbau stand, entsteht derzeit ein neues Hotel. Geplant sind insgesamt 36 neue Gästebetten.