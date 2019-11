Kirche in Bad Neuenahr : Abschiedsfeier für Pfarrer Dörrenbecher

Bad Neuenahr Katholiken der Kreisstadt danken Peter Dörrenbächer, obwohl seine Versetzung auf Eis liegt.

„Es war gut zu sagen: Nein, wir machen das so, wie geplant“, erklärte Dörrenbächer in seiner Predigt. „Es ist ein Zeichen, dass wir zum Aufbruch bereit sind.“ Seinen Optimismus, dass der Weg der Synode die notwendige Erneuerung in Kirche, Bistum und Seelsorge ermögliche, würde er sich nicht nehmen lassen und deshalb mit Gelassenheit die Verabschiedung durchziehen. Im persönlichen Gespräch habe ihm Bischof Stephan Ackermann versichert, dass dieser davon überzeugt sei, „dass das Gesetz, das erlassen wurde, kirchenrechtlich in Ordnung ist“.