Straßenbau in Bad Neuenahr : Ab Samstag rollt der Verkehr in der Innenstadt wieder

Die Verbindung zwischen dem neuen Kreisel an der B 266 und der Bad Neuenahrer Innenstadt ist so gut wie fertig. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler Trotz Corona lief alles nach Plan: Der neue Straßenabschnitt der Hauptstraße zwischen Vollanschluss B 266 und Bad Neuenahr-Zentrum wird voraussichtlich am Wochenende für den Verkehr freigegeben. Jetzt ist die Kreuzstraße dran.

Corona fliegt am Straßenbau in der Kreisstadt völlig vorbei. An allen Ecken und Enden wird gebuddelt, geschaufelt und asphaltiert, während in anderen Branchen Stillstand herrscht oder Kurzarbeit angesagt ist. Nachdem die Fahrbeziehung Hauptstraße zwischen Vollanschluss B 266 und Bad Neuenahr-Zentrum voraussichtlich am Wochenende freigegeben werden kann, sollen die Bauarbeiten im östlichen Bereich der Kreuzstraße zum Abschluss kommen. Dann rollen die Bagger im westlichen Abschnitt der Innenstadtstraße an.

Projekt „Aktive Stadtzentren“ geht in dritte Bauphase

Im Juni, so glaubt die Stadt, werden die seit einem Jahr andauernden Arbeiten in der Kreuzstraße zwischen Landgrafenstraße und Jülichstraße abgeschlossen sein. Danach geht das Projekt „Aktive Stadtzentren“ in der mittlerweile dritten Bauphase mit den Ausbauarbeiten zwischen Jülichstraße und Hans-Frick-Straße weiter. Über diese Baumaßnahme und die damit verbundene geänderte Verkehrsführung hat die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler die Anwohner in einem Infobrief aufgeklärt.

Im Abschnitt Ost werden in diesen Tagen die Arbeiten für Strom und Telekommunikation vorangebracht. Zugleich soll der Bautrupp den Leitungsbau in der Wendelstraße sowie in Richtung der Casinostraße und später Richtung Hans-Frick-Straße weiterführen. Wenn in den Straßen der Kanalbau abgeschlossen ist, geht es später jeweils mit dem Verlegen der Wasserleitung und der Fernwärme weiter.

Abschließend erfolgt dann der Straßenbau. „Während der Bauzeit wird auf mindestens einer Straßenseite ein Gehweg in ausreichender Breite bereitstehen“, sagte Jens Heckenbach, der bei der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler für das Projekt zuständig ist. Im Bereich der Baustelle wird das Parken verboten.

Wenn die Arbeiten zwischen Landgrafenstraße bis Jülichstraße abgeschlossen sind, soll dieser Abschnitt im Laufe des Monats Juni für den Verkehr wieder freigegeben werden. Für die dann beginnende Bauphase 3 wird es erforderlich sein, die Kreuzstraße von der Jülichstraße bis zur Einmündung Hans-Frick-Straße sowie die Wendelstraße zu sperren.

Damit verbunden ist dann auch eine neue Verkehrsführung von der Jesuitenstraße über die Wadenheimer Straße in die Kreuzstraße. Den Straßenverkehrs-Wirrwarr im dortigen Karrée kennen die Autofahrer bereits aus den vergangenen Monaten. Nun muss die Einbahnstraßenregelung in der Wadenheimer Straße umgekehrt werden. Die Ravensberger Straße, die Kreuzstraße (zwischen Landgrafenstraße und Jülichstraße), die Jülichstraße und die Casinostraße bleiben in dieser Bauphase Anliegerstraßen (Sackgasse).

Das Projekt „Aktive Stadtzentren“ läuft in diesem Bereich seit 2019. Noch bis 2021 werden dort im Rahmen dieser städtebaulichen Erneuerung die Abwasser-, Wasser-, Gas- und Stromleitungen teilweise erneuert und erstmalig eine Fern­wärmeleitung hergestellt.