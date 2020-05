Wasserverschwendung oder notwendiges Übel? : So bewässert man den heimischen Garten sinnvoll und nachhaltig

Bonn Sonniges Wetter, angenehme Temperaturen und wenig Niederschlag. Für viele ambitionierte Hobbygärtner bedeutet die andauernde Trockenheit einen kostspieligen Kampf mit Wasser zum Erhalt der Grünanalgen. Unter der Beachtung einiger Tipps, hilft man nicht nur dem eigenen Geldbeutel.

Schönstes Frühlingswetter und wenige Wolken am Himmel. Eine Kombination, die Menschen ins Grüne zieht und Hobbygärtner vor schwierige Aufgaben stellt. Der Erhalt der eigenen Natur im Garten geht in der Regel nur mit viel Wasser. Das kann besonders bei andauernder Trockenheit schnell ins eigene Geld gehen. Darum sollte man mit Bedacht und nachhaltig bewässern.

„Wir haben im Moment eine mittlere Katastrophe für die Pflanzen. Es wird sehr viel Wasser benötigt, weil es sehr trocken ist“, sagt der technische Leiter der Botanischen Gärten der Universität Bonn, Markus Radscheidt. Nahezu täglich versorgen viele Hobbygärtner daher ihre Pflanzen mit Wasser. „Wir empfehlen eine Bewässerung in den späten Abendstunden. Zwischen 22 und 0 Uhr. Dadurch kommt das Wasser am besten ins Erdreich. Alternativ bieten sich noch die frühen Morgenstunden an“, erklärt Radscheidt.

Gießen in der Mittagssone ist Verschwendung

Trotzdem sieht man immer wieder in einzelnen Gärten, das auch am in den Mittagsstunden beispielsweise der Rasen gesprengt wird. Zu dieser Tageszeit verdunstet das Wasser sehr schnell und kommt nicht in den Boden.