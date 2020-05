Pappelwolle in Bonn und der Region : Das steckt hinter den weißen Flocken in der Luft

Pappelwolle fliegt derzeit durch die Luft. Foto: Pixabay

Bonn Wer in diesen Tagen an der frischen Luft unterwegs ist, der wird sie vielleicht schon bemerkt haben: Wollige Flugsamen schweben umher und lassen sich auf am Straßenrand oder auf Rasenflächen nieder. Wir erklären, was es mit dem weißen Zeug in der Luft auf sich hat und inwiefern Allergiker betroffen sind.

Von Andreas Dyck

Hier und da tauchen sie bereits wieder auf: weiße Flocken in der Luft, die sich am Straßenrand und auf anderen Flächen niederlassen. Dabei geben sie ein altbekanntes Bild ab, in Bonn und der Region ist der weiße Flaum traditionell im Frühsommer zu sehen.

Die Rede ist von der Pappelwolle (auch Pappelflaum genannt). Hierbei handelt es sich laut Cornelia Löhne, Wissenschaftliche Leiterin der Botanischen Gärten Bonn, um die Flugsamen der Pappel. Häufig verfangen sich die wollig-haarigen Samen in den Klamotten, im Gesicht und den Haaren, sobald man draußen unterwegs ist. Zeitweise sind ganze Rasenflächen durch die Pappelwolle weiß gefärbt.

Zurzeit tauchen die weißen Flocken wieder auf und sind Anfang Mai einige Wochen früher dran als noch im Vorjahr. Das liegt laut Löhne an den warmen Monaten Februar und Januar, liege aber noch im normalen Zeitrahmen.

Entwarnung für Allergiker

Das Phänomen halte in der Regel zwei bis vier Wochen an, sagt Löhne. "Sobald die Früchte reif sind, fliegen die Samen davon, allerdings sind natürlich nicht alle Früchte gleichzeitig reif." In jedem Fall handle es sich um eine gezielte Strategie der Bäume, um eine möglichst große Verbreitung zu gewährleisten. Der Effekt sei vergleichbar mit der Umwandlung des Löwenzahns in Pusteblumen.