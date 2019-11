Hauptsache heiß : Helfen Tee und Hühnersuppe bei Erkältung?

Berlin Tut gut, schmeckt gut, aber heilt es? Heißer Tee oder Suppe gelten als das beste Mittel gegen Erkältung - und tatsächlich haben sie eine gewisse wohltuende Wirkung. Viel mehr allerdings auch nicht.

Was Oma schon wusste, kann so falsch nicht sein, oder? Beispiel Erkältung: Viele schwören da auf das Hausmittel Hühnersuppe, aus Erfahrung oder Gewohnheit. Und andere holen sich einen Arzneitee aus der Apotheke oder der Drogerie.

So gibt es zum Beispiel keine Studien dazu, ob Hühnersuppe dem Menschen wirklich hilft, wie die Stiftung Gesundheitswissen erklärt. Labortests geben zwar Hinweise auf eine mögliche antientzündliche Wirkung - für ein wissenschaftliches Urteil reichen die aber noch nicht aus. Schließlich gibt es auch nicht die eine Hühnersuppe, jedes Rezept ist anders.

Zwei Vorteile hat die Hühnersuppe aber auf jeden Fall: Erstens ist sie heiß, was Sekrete besser abfließen lässt und die Durchblutung verbessert - so verbessert sich das Wohlbefinden. Und zweitens liefert eine gute Suppe mit viel Gemüse wichtige Nährstoffe und reichlich Energie. So kommen Betroffene besser auf die Beine, erklärt die Stiftung.