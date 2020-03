Von „Abstrich“ bis „Quarantäne“ : Die wichtigsten Begriffe rund um das Coronavirus

A wie Abstrich: Um einen Patienten auf einen Virus wie zum Beispiel das neuartige Coronavirus zu testen, benötigt das Labor Sekret aus dem Hals und der Nase, manchmal auch aus der Lunge. Dazu wird ein Wattestäbchen tief eingeführt und im Anschluss ins Labor geschickt. Foto: dpa/Felix Kästle

Bonn A wie Antikörper, C wie COPD, P wie Pandemie. Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Covid-19 und Sars-CoV-2? Manche Fachbegriffe lassen einen eher ratlos als wirklich informiert zurück. Ein Überblick über oft verwendete Wörter in der Coronakrise:

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Thema: Coronavirus Von Sabrina Szameitat

Corona, Covid-19 oder Sars-CoV-2? Nicht jedem ist der Unterschied zwischen den Begriffen bewusst. Auch andere medizinische Fachwörter sorgen im Netz für Verwirrung. Dieses kleine Lexikon soll etwas Licht ins Dunkel bringen:

Abstrich

Besteht Verdacht auf das neuartige Coronavirus, wird ein Abstrich genommen. Das heißt: Eine Pflegekraft entnimmt dem Patienten mit einem speziellen Wattestäbchen etwas Sekret aus dem Hals oder der Nase. Der Abstrich wird dann ins Labor geschickt.

Antikörper

Antikörper sind vom Immunsystem gebildete Eiweißmoleküle zur Bekämpfung von Krankheitserregern und anderen Fremdstoffen (Antigenen). Fremdkörper, die zur Antikörperbildung führen, sind meistens Bakterien, Viren, Pilze oder Parasiten und von ihnen produzierte Stoffe. Jeder Antikörper passt zu einem bestimmten Antigen - in etwa wie ein Schlüssel in ein bestimmtes Schloss.

Ausgangssperre

In der bayerischen Gemeinde Mitterteich gibt es sie bereits, genauso wie in Frankreich und in Belgien: Die Ausgangssperre soll dabei helfen, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Für die bayerische Kleinstadt mit ihren knapp 7000 Einwohnern heißt das konkret: nur auf die Straße gehen, wenn es unbedingt nötig ist. Laut dem bayerischen Gesundheitsministerium sollen die Betroffenen das Haus oder die Wohnung unter anderem nur für unaufschiebbare Arztbesuche, zum Arbeiten oder zum Einkaufen verlassen. Erlaubt sind auch Hilfeleistungen für Bedürftige. Die Ausgangssperre soll bis zum 2. April dauern.

Coronaviren

Coronaviren sind keine neue Entdeckung: Sie wurden zum ersten Mal bereits Mitte der 1960er Jahre identifiziert und sind vom Tier auf den Menschen übertragbar. Das Coronavirus ist ein Virustyp, der sich beim Menschen durch verschiedene Krankheitsformen feststellen lässt. Am häufigsten äußert sich das Virus durch gewöhnliche Erkältungssymptome; andere Coronavirus-Typen können in seltenen Fällen tödlich enden, wie etwa das Coronavirus SARS, das 2003 auftauchte. Bei diesem aktuellen Coronatyp sind besonderes ältere Menschen über 60 und Menschen mit Vorerkrankungen (z.B. Bluthochdruck, Herzschwäche, Asthma oder ähnliches) gefährdet.

Lesen Sie auch Coronakrise : Was nun in NRW verboten und was erlaubt ist

Covid-19

... ist der Name der Krankheit, die durch das aktuelle Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelöst werden kann. Die Lungenkrankheit wird mit Covid-19 abgekürzt und steht stellvertretend für “Corona Virus Disease 2019”. Covid-19 umfasst alles: milde Symptome, aber auch schwere Krankheitsbilder.

COPD

Die COPD bezeichnet als Sammelbegriff eine Gruppe von Krankheiten der Lunge, die durch Husten, vermehrten Auswurf und Atemnot gekennzeichnet sind. Die chronische Erkrankung ist irreversibel, also nicht rückführbar. Das größte Risiko für COPD haben Raucher und Passivraucher. Menschen mit COPD gehören zur Risikogruppe bei einer Infektion mit dem Coronavirus.

Epidemie

Im Gegensatz zu einer sich weltweit ausbreitenden Krankheit, der Pandemie, bezeichnet eine Epidemie ein stark gehäuftes, örtlich und zeitlich begrenztes Auftreten einer Erkrankung.

Ibuprofen

Bekanntes antientzündliches und fiebersenkendes Mittel, das auch für die Behandlung von Schmerzen eingesetzt wird. In den vergangenen Tagen war eine Falschmeldung über Social Media-Kanäle verbreitet worden, dass sich das Coronavirus durch Ibuprofen vermehre. Das hätten demnach Forscher der Uniklinik in Wien herausgefunden, die später via Twitter bestätigten, dass es sich bei der Meldung um Fake News handele: „Achtung, bei den derzeit kursierenden WhatsApp-Text- und Sprachnachrichten rund um angebliche Forschungsergebnisse der "Wiener Uniklinik" zu einem Zusammenhang zwischen Ibuprofen und Covid19 handelt es sich um #FakeNews, die in keinerlei Verbindung mit der #MedUniWien stehen.“

Am 17. März teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit, dass man die Auswirkungen von Ibuprofen auf das Coronavirus aktuell prüfe.

Immunität

Wer eine Infektionskrankheit durchmacht, ist teilweise lebenslang immun. Beim Coronavirus ist das ebenso wie beim Influenza-Virus nicht der Fall.

Impfstoff

Eine Substanz, die dazu dient, eine Immunität gegen Erreger von bestimmten Infektionskrankheiten zu erreichen. Im Falle des Coronavirus arbeiten Institute derzeit intensiv an Impfstoffen, wie zum Beispiel das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac. Momentan steht noch kein Gegenmittel zur Verfügung. Es wird angenommen, dass es circa 12 Monate dauert, bis ein sicherer Impfstoff auf dem Markt ist.

Influenza

... ist eine durch das Influenzavirus verursachte Erkrankung der Atemwege. Synonyme sind: "echte" Grippe oder auch Virusgrippe. Sie wird ausschließlich durch Influenza-Viren hervorgerufen und unterscheidet sich damit vom grippalen Infekt, für den bis zu 200 verschiedene Viren-Stämme verantwortlich sein können. Als Grippesaison wird der Zeitraum bezeichnet, in dem Influenzaviren hauptsächlich zirkulieren. Das ist auf der nördlichen Halbkugel - also auch in Deutschland - üblicherweise zwischen der 40. Kalenderwoche (Anfang Oktober) und der 20. Kalenderwoche (Mitte Mai). Zuletzt wurden immer wieder Vergleiche zwischen der Influenza und dem Coronavirus gezogen.

Inkubationszeit

... meint den Zeitraum zwischen der Ansteckung mit einem Virus und dem Auftreten erster Symptome, also dem tatsächlichen Ausbruch einer Krankheit. Schätzungen zufolge beträgt die Inkubationszeit beim Coronavirus derzeit bis zu 14 Tage. An Durchschnittswerten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gemessen dauert sie fünf bis sechs Tage.

Kontamination

In der Medizin versteht man darunter die Verunreinigung von Gegenständen, Räumen, Wasser, Lebensmitteln oder Menschen mit schädlichen Stoffen. Ob das Coronavirus auch über Oberflächen übertragen werden kann, ist noch nicht abschließend geklärt.

Pandemie

Eine Pandemie ist eine sich schnell weiter verbreitende, ganze Landstriche, Länder und Kontinente erfassende Krankheit. Wenn sich ein solches neuartiges Influenzavirus leicht von Mensch zu Mensch verbreiten kann, Erkrankungen beim Menschen hervorrufen kann und der Großteil der Bevölkerung keine oder nur geringe Immunität gegen das neuartige Virus hat, kann das Virus eine Influenzapandemie auslösen. Im 20. Jahrhundert gab es laut RKI drei Pandemien, im Jahr 2009 gab es eine Pandemie der „Schweinegrippe“.

PCR

PCR steht für „Polymerase Chain Reaction“ (Polymerase Ketten-Reaktion). Die PCR ist ein etabliertes Laborverfahren zum Nachweis diverser Krankheiten und Infektionen. Selbst kleinste Mengen an Erbsubstanz lassen sich mittels PCR rasch vervielfältigen. Die PCR ist aktuell die Methode der Wahl zum schnellen und sicheren Nachweis von Sars-CoV-2 in Abstrichen potenziell Erkrankter. Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung gab es im ambulanten Bereich in Deutschland in der vergangenen Woche etwa 100.000 Tests auf das Coronavirus, dreimal so viele wie in der Vorwoche (35.000 Tests). Nicht berücksichtigt in dieser Statistik sind die Tests in den Krankenhäusern. Daher liege die Gesamtzahl also höher.

Risikogebiet

Laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (Stand: 15.03.2020) handelt es sich bei den sogenannten (internationalen) Risikogebieten um „Gebiete, in denen eine fortgesetzte Übertragung von Mensch zu Mensch vermutet werden kann.“ Die Experten haben dafür bestimmte Kriterien festgelegt, darunter etwa die Erkrankungshäufigkeit, die Dynamik der täglich gemeldeten Fallzahlen und die beschlossenen Maßnahmen. Die Situation wird täglich neu bewertet.

Momentan listet das RKI die folgenden Risikogebiete auf: Italien, Iran, die Provinz Hubei in China (inkl. Stadt Wuhan), die Provinz Gyeongsangbuk-do in Südkorea, die französische Region Grand Est, das Bundesland Tirol in Österreich, Madrid und die US-amerikanischen Bundesstaaten Kalifornien, Washington und New York.

Risikogruppen

Damit sind die Menschen gemeint, bei denen ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus besteht. Dazu gehören: ältere Personen mit stetig steigendem Risiko ab etwa 50 bis 60 Jahren; Raucher; Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen des Herzens, der Lunge (zum Beispiel Asthma), chronischen Lebererkankungen, Diabetes mellitus, einer Krebserkrankung und geschwächtem Immunsystem (zum Beispiel durch die Einnahme von bestimmten Medikamenten).

Robert-Koch-Institut

Das Robert-Koch-Institut mit Sitz in Berlin ist das nationale Public-Health-Institut für Deutschland. Mit „Public Health“ wird die Gesundheit der Bevölkerung bezeichnet. Die wichtigsten Arbeitsbereiche des Robert Koch-Instituts sind die Bekämpfung von Infektionskrankheiten und die Analyse langfristiger gesundheitlicher Trends in der Bevölkerung. Es ist nach dem Mediziner und Mikrobiologen Robert Koch benannt.

Das selbsterklärte Ziel der zentralen Forschungseinrichtung der Bundesrepublik ist es, die Bevölkerung vor Krankheiten zu schützen. Daran arbeiten eigenen Angaben zufolge 1200 Menschen aus 90 verschiedenen Berufen, darunter viele Wissenschaftler.

Sars-CoV-2

... ist der Name des Coronavirus. Seit dem 11. Februar 2020 trägt es seinen neuen Namen: SARS-CoV-2. Davor wurde es vorläufig mit „2019nCoV“ bezeichnet. Das Akronym SARS steht hierbei für “Schweres Akutes Atemwegssyndrom”. Es wird vermutet, dass das Virus von Fledermäusen stammt. Die ersten Patienten haben sich Angaben des Bundesgesundheitsministeriums zufolge augenscheinlich auf einem Huanan-Seafood-Markt in der chinesischen Provinz Wuhan infiziert, bei dem auch Wildtiere bzw. Organe von anderen Tieren und Reptilien angeboten wurden.

Tröpfcheninfektion

Bei einer Tröpfcheninfektion handelt es sich um die Übertragung von Krankheitserregern durch winzige Sekrettröpfchen über die Luft. Dies kann direkt von Mensch zu Mensch erfolgen. Es gelangen Krankheitserreger, die im Rachenraum oder im Atmungstrakt siedeln, beim Niesen, Husten oder Sprechen durch winzige Speichel-Tröpfchen an die Luft.

Beim Coronavirus scheint die Tröpcheninfektion der Hauptübertragungsweg zu sein, schreibt das RKI in einem entsprechenden Krankheits-Steckbrief. Das Virus wird ausgehustet oder beim Sprechen verteilt. Es bleibt für einige Zeit in der Luft und fällt dann zu Boden. Deshalb wird grundsätzlich zu einem Abstand von 1,5 bis zwei Metern zu anderen Personen geraten.

Virus/Viren

Ein Wort, das derzeit viel benutzt wird: Viren (Einzahl: das Virus) sind Krankheitserreger, die für ihre Vermehrung auf geeignete Wirtszellen angewiesen sind. Sie bestehen aus einer Erbsubstanz und einer Virushülle. In der Wissenschaft gelten sie nicht als Lebewesen, weil sie keinen eigenen Stoffwechsel haben. Das Virus schleust seine eigene Erbsubstanz in die Wirtszelle ein und zwingt diese so, fortan virale Strukturen zu produzieren. Die medizinische Fachdisziplin, die sich mit Viren beschäftigt, ist die Virologie.

Quarantäne

Eine Quarantäne bedeutet zunächst nur eine vorübergehende Isolation eines möglicherweise oder tatsächlich infizierten Menschen. Damit soll der Gesundheitszustand beobachtet sowie auch die Ausbreitung eines Virus verhindert werden können. Dies passiert dann über die maximale Dauer der Inkubationszeit – im Falle des SARS-CoV-2-Virus also maximal zwei Wochen. Für gewöhnlich bleiben die Betroffenen dann einfach zuhause. Angesichts der Coronakrise rufen viele Nutzer auf Social Media unter dem Hashtag #stayhomechallenge dazu auf, nicht vor die Haustüre zu gehen.