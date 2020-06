GA gelistet : Diese Bauernhöfe in der Region bieten Urlaub für Familien an

Im Urlaub auf einem Bauernhof kann man den Tieren ganz nahe kommen. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Bonn Auf einem Bauernhof gibt es für Groß und Klein so einiges zu entdecken. Nicht nur in Corona-Zeiten erfreuen sich die Höfe auch als Urlaubsziel großer Beliebtheit. Auf welchen Höfen in der Region mit angepackt werden kann, zeigt unser Überblick.

Wie legen Hühner ihre Eier und wie putze ich ein Pferd? Ein Urlaub auf dem Bauernhof bringt Kinder und ihre Eltern nah an die Natur. Viele Ferienhöfe bieten nicht nur eine Unterkunft, sondern geben auch einen Einblick in die Arbeit von Landwirten und den Alltag auf einem richtigem Bauernhof. Oft kann beim Pflegen und Füttern der Tiere oder bei der Ernte sogar mit angepackt werden.

Urlaub auf Bauern- und Ferienhöfen ist stark gefragt. Nach einigen Wochen der Unsicherheit sei die Nachfrage nun „exorbitant“, sagt Susanne Wibbeke, Geschäftsführerin vom Landesverband Bauernhof- und Landurlaub Bayern, in dem sich 1400 Ferienhöfe zusammengeschlossen haben. Doch auch in NRW und Rheinland-Pfalz gibt es zahlreiche Angebote. Diese gibt es auf Bauernhöfen in der Region:

Der Bauernhof im Schiefelbusch

Der mehrfach ausgezeichnete Ferienhof liegt am Anfang des Bergischen Landes in Lohmar. Mehrere komplett ausgestattete Ferienwohnungen laden zu einem gemütlichen Urlaub ein. Kinder können reiten, den Streichelzoo besuchen, Kühe melken oder sich im Maislabyrinth verirren. Auch Städteführungen durch Köln und Bonn werden angeboten.

Adresse: Schiefelbusch 3, 53797 Lohmar

Pünderhof

"Lieben Sie Tiere und die Natur? Dann kommen sie auf den Pünderhof", heißt es auf der Website. Egal zu welcher Jahreszeit, der Pünderhof bietet ein umfassendes Programm. Die Sommerrodelbahn in Kommern sowie das Phantasialand in Brühl sind nicht weit. Im Winter können Gäste dort rodeln und Skifahren. Bei der Ernte oder Aussaat kann jederzeit mitgeholfen werden.

Adresse: Hochstraße 11, 53894 Mechernich

Dreimühlenhof

Auf dem Dreimühlenhof im Norden der Eifel sind über 200 Kühe zu Hause. Auf dem Bauernhof und auf den Wiesen darf nicht nur gestaunt sondern auch mit angepackt werden. Beim Pflegen, Füttern und Streicheln der Kaninchen und Esel sind Kinder gerne gesehen.

Adresse: Im Schlund 5, 53894 Mechernich

Hubertushof

Zwischen den Wiesen und Wäldern hat der Hubertushof alles, was einen Bauernhof ausmacht: Milchkühe, Kälber, Pferde, Schweine, Hühner, Katzen, Hunde und einen großen Teich. Hier darf im Stall mit angepackt werden. Im Winter lädt ein Hang zum Skifahren und Rodeln ein.

Adresse: Hubertushof, 53925 Kall

Hoffmann-Hof

Wie ist das Leben auf dem Bauernhof? Wo legen die Hühner ihre Eier und wie putzt man ein Pferd? Auf diese Fragen gibt die Familie Hoffmann auf ihrem Bauernhof in der Eifel Antworten.

Adresse: Welvers Wiesen 3, 53947 Nettersheim

Heidehof

Familie Hermeling möchte den Besuchern die Landwirtschaft auf ihrem Hof in der Eifel näher bringen. Sie bewirtschaften Grünland, Ackerbau und Naturschutzflächen. Ein See zum Schwimmen und Angeln ist nicht weit entfernt und die Umgebung eignet sich für die ein oder andere Wanderung.

Adresse: Heidehof 1, 53945 Blankenheim-Freilingen

Ferienhof Zimmermann

Ganz am Rande von NRW, im kleinen Ort Morsbach, liegt der Hof Zimmermann. Besucher sind eingeladen, auf dem Hof mitzuhelfen oder auch im Garten zu entspannen. Außerdem wird geführtes Ponyreiten angeboten.

Adresse: Brunnenhof 1, 51597 Morsbach - Oberwarnsbach

Hof Berensheck

Im Nationalpark Eifel gibt es jede Menge zu entdecken. Dazu zählt auch der Ferienhof Berensheck. Hier können Groß und Klein den Alltag auf einem Bauernhof miterleben. Ein Ausflugsziel ist auch die Burg Niedeggen mit Ausblick über die Kletterfelsen.

Adresse: Hof Berensheck 1, 52152 Simmerath

Mayhof

"Idyllisch und mitten in der schönen Eifel", lautet das Motto der Familie Fabritius. Hier werden die spannendsten Fragen rund um das Leben auf dem Bauernhof beantwortet, wie zum Beispiel wo die Milch eigentlich herkommt.

Adresse: Hauptstraße 9, 53520 Trierscheid