Digitale-Versorgung-Gesetz : Ärzte können bald Gesundheits-Apps verschreiben

Berlin Gesundheitsminister Spahn nennt es eine „Weltneuheit“, die Opposition sieht es eher skeptisch: Ärzte können in Zukunft auch Gesundheits-Apps verschreiben. Allerdings auch dann, wenn ihr Nutzen noch gar nicht nachgewiesen ist.

Ärzte können künftig Gesundheits-Apps verschreiben. Der Bundestag machte am Donnerstag den Weg frei für digitale Anwendungen am Computer, auf Smartphones oder Tablets als Kassenleistung. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprach von einer „Weltneuheit“. Deutschland sei das erste Land, das Apps in die Kassenleistung aufnehme. Apps könnten den Alltag von Patienten konkret verbessern, sagte der Minister.