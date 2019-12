2019 zur Exzellenzuniversität gewählt : So sieht Rektor Michael Hoch die Zukunft der Uni Bonn

Bonn Die Uni Bonn hatte im Jahr 2019 reichlich Grund zu feiern. Im Sommer wurde die Hochschule zur Exzellenzuniversität gewählt. Für Rektor Michael Hoch ist es der Beginn einer ganz neuen Entwicklung.

Hoch: Es ist in jedem Fall ein Meilenstein in unserer Geschichte. Vor allem auch deshalb, weil die Förderung grundsätzlich auf Dauer angelegt ist. Daher sind wir sehr glücklich, jetzt dabei zu sein.

In den vergangenen Jahrzehnten wurden einzelne Disziplinen wie Genetik oder Ihr eigenes Fachgebiet – die Biowissenschaft – sehr stark in den Fokus der Förderung gerückt. Sie haben mit den Cluster-Anträgen einen stark interdisziplinären Ansatz verfolgt. Sehen Sie insgesamt einen Trend zu ganzheitlicherer Wissenschaft?

Hoch: Wir erwarten von jedem Hochschullehrer einen individuellen ethischen Kompass. Jede Professorin und jeder Professor muss sicherstellen, dass ihr oder sein privates Handeln mit ihrem Lehrauftrag vereinbar bleibt. Das war auch in diesem Fall gegeben. Die Wissenschafts- und Meinungsfreiheit sind für uns als Hochschule sehr hohe Güter, die es unbedingt zu schützen gilt. Wir sehen mit Sorge, was in der Türkei geschieht und schließen uns in vollem Umfang den öffentlichen Stellungnahmen der Hochschulrektorenkonferenz und der Landesrektorenkonferenz an. Wir arbeiten auch sehr intensiv am Programm der Alexander-von-Humboldt-Stiftung für geflüchtete Wissenschaftler mit.