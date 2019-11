Teures Wohnen in Universitätsstadt : Kosten für WG-Zimmer steigen in Bonn um zehn Prozent an

Studie des Moses-Mendelssohn-Instituts

Studenten müssen nicht in allen deutschen Städten immer mehr Miete bezahlen: In strukturschwachen Gegenden sind die Wohnungspreise nicht so hoch wie in den Ballungsräumen München, Hamburg, Stuttgart und Köln. In den 98 vom Moses-Mendelssohn-Institut untersuchten Uni-Städten stieg der Preis für ein WG-Zimmer innerhalb nur eines Jahres um sieben Prozent. In Frankfurt, Berlin und Bonn waren es sogar über zehn Prozent. Um Grundstücke für Wohnheime konkurrieren private Anbieter und Studierendenwerke mit zahlungsstarken Investoren. wmk