Interview mit Uni-Rektor Hoch : „Zuhören alleine reicht nicht“

Zur Person

Professor Michael Hoch (Jahrgang 1961) ist seit Mai 2015 Rektor der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Er hat Biologie in Heidelberg studiert und 1992 an der Universität München promoviert. Seit 1999 ist er Professor für Molekulare Entwicklungsbiologie an der Uni Bonn, wo er 2000 das LIMES-Institut mitgründete. Zu seinen Auszeichnungen gehört die Ehrendoktorwürde der Universität Waseda (Tokio).