Infekte haben Hochsaison : Bonner Ärzte erläutern Krankheitswelle bei Kindern

Bonn Infekte haben bei Kindern jetzt Hochsaison. In Bonner Praxen und Kliniken können fast alle ambulant versorgt werden. Zum Frühjahr hin ebbt die Welle wieder ab. Hier ein Überblick für Eltern.

Zum Frühjahr hin ebbt die Welle dann spürbar wieder ab. Bevor es jedoch soweit ist, kann auch in einer Region mit sehr guter ärztlicher Versorgung wie in Bonn und dem umliegenden Rhein-Sieg-Kreis eine sprunghaft steigende Zahl von Patienten im Säuglings- und Vorschulalter zur Herausforderung werden. Was dies konkret bedeutet, haben vier Experten jetzt im Gespräch mit dem General-Anzeiger erläutert: Professor Rainer Ganschow (Direktor der Allgemeinen Pädiatrie am Zentrum für Kinderheilkunde des Universitätsklinikums Bonn), Dr. Stephan Buderus (Chefarzt der Pädiatrie an den GFO Kliniken Bonn, St. Marien), Dr. Axel Gerschlauer (Obmann der niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte Bonn) sowie Dr. Thomas Scheck, (Ärztlicher Direktor der GFO Kliniken Bonn und Vorstandsmitglied in der Bezirksstelle Bonn der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein).