Maßnahmen in der Pandemie : Corona-Regeln: Was könnte kommen? Was ist geplant? Was gilt?

Corona-Regeln: Was könnte kommen? Was ist geplant? Was gilt?

Berlin Es gibt bereits zahlreiche Einschränkungen in der Corona-Pandemie, am Donnerstag sprechen Bund und Länder erneut miteinander. Manches wird dann möglicherweise gelockert, andere Maßnahmen bleiben oder werden vielleicht sogar verstärkt. Eine Übersicht.

Bund und Länder wollen an diesem Donnerstag erneut über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Nachdem vor zwei Wochen erste Auflagen gelockert worden waren, ist dieses Mal kaum mit größeren Erleichterungen zu rechnen. „An diesem 30. April wird es wichtige vorbereitende Beratungen und sehr begrenzte Beschlüsse geben“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Wichtig bei allem, was noch dazukommen könnte, was derzeit gilt und was womöglich bald gelockert wird: Auch wenn sich Bund und Länder in vielen Punkten einig sind, kann es in einzelnen Bundesländern abweichende Regelungen geben.